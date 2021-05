Madridi Reali läbi aegade halvim ost? Eden Hazard sai hindeks nulli

Reali kaotuse järel on meedias suureks patuoinaks tembeldatud belglasest ääreründaja Eden Hazard. 30-aastane Hazard pallis aastatel 2012 kuni 2019 Chelseas ning seal lõi ta 352 kohtumise jooksul 110 väravat. Chelseas viimaseks jäänud hooajal olid näitajateks 52 mängu ja 21 väravat. Realis on ta kahe hooaja jooksul saanud meeskonda aidata ainult 40 kohtumises ja selle ajaga on tema arvel kõigest neli tabamust.

Kui seni on Reali poolehoidjad olnud Hazardi suhtes pigem kannatlikud ja reeglina on suudetud mööda vaadata ka faktist, et belglane ei ole oma füüsilise vormi eest kõige paremini hoolt kandnud, siis nüüd viskas hispaanlastel lõplikult kaane pealt.

Viimaseks sütikuks osutus vahejuhtum Chelsea ja Reali kohtumise lõppedes, kus Hazard viskas kaotuse järel koos endiste tiimikaaslastega väljakul nalja ning rõõmustas justkui Londoni klubi edasipääsu üle.

Suured spordilehed jagavad kohtumiste järel mängijatele ikka hindeid ning Hispaania väljaanded Marca ja AS andsid Hazardile hindeks nulli. Hispaanias populaarse hilisõhtuse jalgpallisaate El Chiringuito juht Josep Pedrerol teatas otsekoheselt, et sellise ebaõnnestunud mängu ja käitumise järel on Hazardi karjäär Realis lõpule jõudnud.

Ilmselt suureneb meedia surve Hazardile veelgi ning Real peab mõtlema, mida ebaõnnestunud ostuga teha. Alles kaks aastat tagasi maksti belglase eest 100 miljonit eurot. Praegu on tema turuväärtuseks heal juhul paarkümmend miljonit eurot.

Mitmel pool tehakse juba regulaarselt nalja, et pidevalt kaaluprobleemidega hädas oleva Hazardi jaoks on tänasel päeval suurimaks väljakutseks võistlusvormi mahtumine. Mitmel pool on hakatud aga arutlema, kas suuremaks ebaõnnestumiseks võib lugeda Reali Hazardi ostu või FC Barcelona Philippe Coutinho soetamist. Coutinho ostmist peetakse isegi mõistlikumaks, kuna tema on vähemalt piisavalt heas vormis, et mõni teine klubi on ta valmis laenule võtma.

Sure that post-match Hazard image won’t be a big deal in Madr ... ah pic.twitter.com/e5pJih2RiX — James Dart (@James_Dart) May 6, 2021