FOTOD | Floyd Mayweather viskas stripparist kihlatu kodust välja, et taas spordile keskenduda

29-aastane Monroe on Mayweatherile kuuluva stripiklubi Girl Collection esitantsija. Mayweatheri ja Monroe kihlus jõudis alles hiljuti avalikkuse ette, kuid nüüd on väidetavalt nende suhe jõudnud taas keerulisse seisu ning seda põhjusel, et Mayweather naaseb poksiringi.

Paar elas koos Mayweatherile kuuluvas 11 miljonit eurot maksvas villas. Las Vegases asuvas villas on küll 11 magamistuba ja 14 vannituba, kuid Mayweather tahtis poksimatši eel veelgi suuremat privaatsust. Nii pidi Monroe tagasi kolima oma vanasse korterisse, kirjutab The Sun.

„Ta tahtis, et Anna koliks oma vanasse korterisse, kuna niimoodi saab ta rohkem eelseisvale poksimatšile keskenduda,“ sõnas allikas. „Paljude sõprade jaoks oli see aga väga imelik, kuna nad elavad ju villas, kus on 11 magamistuba.“

„Floyd on küll profikarjääri lõpetanud, kuid nüüd peab ta järjekordse matši. Seetõttu pandi kõik muu tema elus seisma. Anna kolis tagasi oma vanasse korterisse ning see on olnud tema jaoks väga raske aeg. Siiski saab ta olukorrast aru ning mõistab, et nende suhtes teeb kõiki otsuseid Floyd. Vaatamate kõigele on nad endiselt koos,“ lisas allikas veel.

Profikarjääri jooksul kõik 50 kohtumist võitnud (27 nokaudiga) Mayweather käis viimati poksiringis 2018. aasta detsembris, kui alistas sõumatšis jaapanlasest kikkpoksija Tenshin Nasukawa.

26-aastane Paul on pidanud ühe profimatši poksis, kui tunamullu novembris kaotas ta Suurbritannia juutuuberile KSI-le. Ka Pauli noorem vend Jake Paul tegeleb poksimisega. Alles hiljuti alistas ta esimese raundi nokaudiga endise MMA tähe Ben Askreni.