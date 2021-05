Eesti laskesuusakoondis suureneb, läbirääkimised uue peatreeneriga lõpusirgel

Siiani tegutses koondise peatreenerina Indrek Tobreluts ja tema kõrval Karmen Reinpõld. Aprillis kuulutas Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon välja konkursi uue peatreeneri leidmiseks ja selle vastu tunti suurt huvi, sh ka mitmest laskesuusatamise maailma tippriigist.

Nüüdseks on see protsess lõpusirgel. "Järgmise nädala alguses on selgus majas," lubas alaliidu peasekretär Hillar Zahkna. Saladuseloori ta kergitama ei soostunud ega andnud ka vihjeid, mis riigist uus peatreener tuleb. Võib-olla saab midagi välja lugeda tõigast, et üks alaliidu töötaja otsis hiljuti inimest, kes tõlgiks töölepingut eesti keelest saksa keelde. Samas ei pruugi see midagi lõplikku tähendada, võib-olla on lihtsalt huvitava ajastusega kokkusattumus.

Kas Tobreluts ja Reinpõld jätkavad koondises? "Mingil moel kindlasti," sõnas Zahkna napisõnaliselt ja palus taas oodata järgmise nädalani. Mõlemad treenerid on välja öelnud, et jätkaksid individuaalselt koostööd nende sportlastega, kes nende abist huvitatud on. Pärast hooaega probleemse säärelihasega operatsioonil käinud Tuuli Tomingal näiteks on tekkinud hea klapp Tobrelutsuga.

Küll aga on selge, et kõik koondislased on sporditeed jätkamas, ka kogenud 36-aastane Kadri Lehtla. Lisaks temale on koondises veel Tomingas, Johanna Talihärm, Grete Gaim, Regina Oja ja Susan Külm.

"Mehi on koondises seitse, lisanduvad siiani juunioride klassi olnud sportlased," sõnas Zahkna. Ehk Rene Zahkna, Kalev Ermitsa, Raido Ränkeli kõrval kuuluvad koondisse noored - juba MK-sarjas osalenud Robert Heldna ja Kristo Siimer ning debütandid Marten Aolaid ja Mart Všivtsev.