Eesti kurlingunaiskond jätkab Kanadas toimuvat MMi ühe võiduga

Eesti naiskonnal oli eile kaks mängu kurlingu suurriikide vastu. Päeva esimese kohtumises mängiti korraldajamaa Kanada vastu, kes pärast kesist MM-i algust (kuuest mängust ainult üks võit) on saanud hoo üles ja võitnud nüüd neli kohtumist järjest. Mängu esimene pool oli võrdsete heitlus. Eesti suutis isegi kolmandas voorus Kanadalt 2 punkti röövida ja pärast kuuendat vooru oli seis Kanadale 4:3. Mängu lõpp kuulus kindlalt vastastele ja tulemusega 4:10 tuli korraldajatele alla vanduda.

Päeva teises kohtumises tuli vastu Šotimaa, keda Eesti on korra võitnud ka 2014. aasta EM-il. Eesti mängis statistiliselt ühe parima mängu (Šotimaa 79 protsenti ja Eesti 78). Pärast kuuendat vooru oli seis 4:4. Otsustavaks sai kaheksas voor, kui Šotimaa röövis 2 punkti. Lõpuks šotlannadele võit 8:5.

Eesti naiskond jätkab MM-i ühe võidu ja üheksa kaotusega. Täna kohtub Eesti Taaniga, kellel on turniiritabelis 5 võitu ja 4 kaotust, homme kohtutakse Jaapani (2 võitu ja 7 kaotust) ja valitseva maailmameistri ja ühe turniiri favoriidi Šveitsiga (hetkel 8 võitu ja 1 kaotus).

Eesti naiskond mängib MM-il koosseisus kapten Marie Turmann, abikapten Liisa Turmann, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Kerli Laidsalu. Võistkonna treeneriteks on Nicole Strausak (Šveits) ja Derek Brown (Šotimaa).

Eesti naiskonna edasine ajakava MMil:

Eesti vs Taani (6. mai)

Eesti vs Jaapan (7. mai)

Eesti vs Šveits (7. mai)