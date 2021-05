2020/21. hooaja UEFA Meistrite liiga: vivat Sporting!

Marcenio värav on finaalturniiride kiireim. See löödi kaheksa sekundit varem kui kaitsja Ernan Garcia värav 2011. aasta finaalis Sportingu vastu.

João Matos Sportingust ja Aicardo Barcast on esimesed, kes on mänginud 15 mängu turniiri finaalstaadiumis.

Sportingu peatreener Nuno Dias: „Tahan rääkida noortest meestest, kes on Sportingu akadeemias sirgunud. Ja tahan õnnitleda kõiki treenereid, kes on sellega seotud olnud. Olen uhke, et olen sellise kollektiivi liige. Ütlen veel kord, et need poisid on meeskonna mõiste määratluseks. Ma pole kunagi elus töötanud selliste mängijate kollektiiviga. Viie päeva jooksul saavutasime võidu Venemaa meistri (KPRF), Hispaania meistri (Inter) ja nüüd ka Euroopa meistri (Barca) üle.“