MARTINSONI KOMMENTAAR: Kas Tänaku ja Neuville’i jätkamine Hyundais on hea või halb?

Mõistagi on rõõmustav kuulda, et Tänak siiski istub hübriidautosse, mis talle, nagu ka teistele ralliässadele, väga ei meeldi – nii sõnas ta ühes intervjuus portaalile DirtFish. Ning loodetavasti saab Tänak uue põlvkonna ralliauto kohandada endale sobivaks, nagu ta tegi aastaid tagasi M-Spordi Fordiga ja hiljem ka Toyotaga. Ehk siis järgmised meistritiitlid on loodetavasti tulekul.

Samas võib arvata, et M-Spordi omanikul Malcolm Wilsonil läks uudist Hyundai meeste kontrahtipikendusest lugedes tuju hapuks. Ta tahtis ju Tänakut või hädapärast Neuville’i endale palgata. Mis on ka loogiline, sest valmis loodetakse ehitada mitte pelgalt konkurentsivõimeline, vaid kiireim hübriidauto. Aga mis sest masinast kasu, kui rooli pole panna kiiret sõitjat? Teed kõvasti tööd ja kulutad raha, aga tšempionitiitlist tuleb ikka suu puhtaks pühkida. Või äkki on Adrien Fourmaux, kes kihutas Horvaatia rallil tragilt, tõesti uus Sebastien Ogier ja sekkub aasta-paari pärast suurde mängu?

Võib arvata, et nüüd läheb Toyota meeskonna bossil Jari-Matti Latvalal kiireks pikendada lepingut Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga, sest ilmselt on Wilson neile juba telefonikõne ja pakkumise teinud.

Tegelikult ei ole see rallile hea, kui M-Sport tippsõitjata jääb. Sest kui Ogier teeb tuleval aastal kaasa vaid pooltel võidusõitudel ja ka Hyundai hakkab üht autot jagama kahe mehe vahel – ilmselt hakkab – siis jääb MM-tiitli nimel heitlema vaid neli sõitjat.

Teisalt poleks väga tahtnud, et Tänak M-Sporti läinuks. Sest Wilsoni ja meeskonna ambitsioonid võivad uue auto ehitamisel olla ülisuured, kui siin on üks aga... Kes tippsõitjatest autot arendada aitab? Teemu Suninen? Gus Greensmith? Seega läheks vähemalt pool aastat aega – nagu juhtus Toyotaga – kuni Tänak sõiduvahendi kõigil pinnastel ja tingimustes kiireks timmib.

Aga kõik see on Wilsoni probleem. Eesti rallifännide jaoks on kõik kõige paremas korras.