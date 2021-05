Adamo Tänaku ja Neuville`i uutest lepingutest: see kinnitab Hyundai jätkuvat ambitsiooni MM-sarjas

"Me oleme väga rahul, et pikendasime koostöölepinguid Thierry (Neuville) ja Otiga (Tänak) mitme aasta võrra. Nende kahe andeka sõitjaga koostöö jätkamine näitab taas meie otsustavust ja ambitsiooni autoralli MM-sarjas läbi lüüa ning kinnitab Hyundai tugevat pühendumist sarjale, kui see astub 2022. aastal uude hübriidajastusse," teatas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Mõlemad sõitjad on näidanud, et nad on meie kaubamärgi ja meeskonna suurepärased saadikud. Tahaksin tänada Thierry`d tema lojaalsuse eest Hyundai Motorspordile alates 2014. aastast ja Otti meie tiimi ja meie töö usaldamise eest. Alustame lähitulevikus meie uue 2022. aasta Rally1 masina testimise otsustavat etappi. Koos Thierry ja Otiga saame ellu sujuva testimiskava. Samuti ei saa unustada, et meil on sel aastal veel ühine töö käsil, seega keskendume nii oma eesmärkidele aastal 2021 kui ka mõtleme aastale 2022 ja sealt edasi," lisas Adamo.