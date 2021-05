Maailma resultatiivseima jalgpalluri Josef Bicani saatus: ei tahtnud fašiste ega kommuniste, kuid sai mõlemad

Tänavu 20. jaanuaril, kui Cristiano Ronaldo lõi oma karjääri 760. värava, kuulutati uhkelt välja, et Portugali superstaarist sai läbi aegade ametlikes mängudes enim skoorinud jalgpallur.

Päev pärast Ronaldo väravakuningaks nimetamist palus Tšehhi jalgpalliliidu ajaloo ja statistikakomitee esimees Jaroslav Kolář portugaallasel šampanja tagasi külmkappi pista, sest üles leiti 1952. aasta Tšehhoslovakkia esimese liiga protokollid. Tänu neile sai rekordit enda käes hoidnud Josef Bican juurde 62 väravat, mille ta lõi Hradec Králové eest. Bican on skoorinud ametlikes matšides 821 korda, nii et Ronaldol on tema saavutuseni veel minna, kinnitas Tšehhi vutiliit. Ja kui lisada sõprusmängudki, on Bican ametlike protokollide järgi löönud 918 kohtumises 1468 väravat, 1,59 tabamust mängu kohta.