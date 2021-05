Autoralli MM-sari teeb uuest hooajast veel ühe olulise muudatuse. "Oleme lõpptulemuse üle uhked."

Rahvusvahelise autoliidu FIA autospordi nõukogu otsustas, et P1 Racing Fuels hakkab alates 2022. aastast Rally1 autodele kolmeaastase lepingu alusel kütuseid tarnima.

FIA teatas, et P1 on välja töötanud süsivesinikel põhineva fossiilivaba kütuse. Kütusesse on segatud sünteetiliste ja biokütuste komponente.