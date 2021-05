Tanel Kangert on oma klubis kõige suurema Giro kogemusega

34-aastase Kangerti jaoks on edukaim Giro olnud 2015. aasta oma, kus ta tuli 13. kohale, kirjutab Spordipartner.ee .

BikeExchange'i spordidirektor Matt White kinnitas, et ratturid on läbinud Giroks korraliku ettevalmistuse.

"Simon Yates on üks favoriitidest ja me võtame väljakutse vastu. Oleme tema ümber moodustanud meeskonna, kus on tasakaal kogemuse ja nooruse vahel," lausus White.