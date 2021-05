Konstantin Vassiljev: tabeliseis ei häiri, see on lihtsalt ebatavaline olukord

Flora jalgpalliklubi kapten Konstantin Vassiljev tõdes, et nüüdseks hakatakse juba korralikku mängurütmi leidma. „Praegu läheb rütm paremaks. Mängijad on hakanud terveks saama ja treeneritel on rohkem valikuvariante. Tänased vahetused andsid palju juurde. Vahetusmängijad (Sten Reinkort ja Rauno Alliku) otsustasid asja ära. See on suur luksus, kui sul on pingi pealt nii häid mehi võtta. Selles mõttes oleme võiduga rahul, kuid ikka oleme kusagil tabeli keskel,“ viitas Vassiljev tõsiasjale, et võrreldes peamiste konkurentidega on peetud kolm kohtumist vähem.

Flora on nüüd 14 punktiga tabelis kolmas. Paide Linnameeskonnal on liidrina 23 ja FCI Levadiale teisena 22. Mõlemal on võrreldes Floraga kolm kohtumist rohkem peetud.

„Tabeliseis ei häiri, vaid see on lihtsalt ebatavaline olukord. Peame edaspidi korralikult keskenduma. Oleme praeguseks neli punkti kaotanud, kuid meil on ka kolm mängu vähem peetud. Me ei saa nende mängude eest aga kohe võite tabelisse arvestada. Peame ise väga keskendunult mängima,“ lisas Vassiljev.

Sarnaselt teistele kõrgliigaklubidele ootab Florat nüüd lähiajal ees väga tihe mängugraafik. Sisuliselt tuleb mängida iga kolme-nelja päeva järel. „Maikuu tuleb iga meeskonna jaoks väga raske. Esimene mäng on nüüd võidetud, kuid juba laupäeval ootab ees Legion,“ tõdes Vassiljev.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnustas alustuseks vastaseid. „Kalju on alati keeruline vastane. Nad mängisid hästi. Tunnustaks vastast. Nad mängisid hea tempoga, olid agressiivsed ning ei andnud meile väga palju ruumi. Vastane tegi meie jaoks mängu keeruliseks,“ tunnistas Henn. „Kalju tuli parema hooga. Nad olid meeskondlikult teravamad – võitsid teisi palle ja panid meid surve alla. Nad alustasid paremini. Seejärel saime meie paremini mängu sisse. Pärast 20 minutit neil enam häid variante ei tekkinud.“