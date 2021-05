VIDEO | Unistuste päev: täisealiseks saanud tennisist tähistas sünnipäeva Rafael Nadali vastu võisteldes

Seejuures oli tänane päev eriline hoopis Alcarazi jaoks, kes sai täna 18-aastaseks. Matši eel sõnas noor hispaanlane, et on lapsest saadik unistanud just Nadali vastu mängimisest. "Sellega täitub minu unistus," vahendas ESPN Alcarazi sõnu. "Olen lapsest saadik tahtnud tema vastu mängida. Pole paremat viisi 18. sünnipäeva tähistamiseks."

Nadal väljakul siiski sünnipäevalapsele suurt võimalust ei jätnud. Suurfavoriit võitis üks tund ja 15 minutit kestnud kohtumise 6:1, 6:2. "Tal on tohutult potentsiaali, ta vajab lihtsalt veidi aega," tunnustas Nadal noort konkurenti. "Ta on hea mängija, kellel on selge siht ja head väärtused paigas, mida ühiskond just vajab."