Vihased PSG mängijad süüdistavad peakohtunikku solvamises: ta saatis meid p***e

"Kohtunik ütles ka mulle: "f**k you". Kui mina nii ütleksin, saaksin kümnemängulise võistluskeelu," lisas Verratti. "Me püüame alati olla austusväärsed, aga ta ütles täna kolm või neli korda meie kohta niimoodi."

PSG peatreener Maurico Pochettino sõnul võiks UEFA juhtunu osas uurimist alustada. "Usume, mida nad rääkisid. Mina ei kuulnud platsi kõrvalt midagi, aga kui asjad läksid nii, nagu mängijad väidavad, siis peaks UEFA olukorda uurima," sõnas Pochettino. "Kuid see pole vabandus. Kõige olulisem on aga see, et me pole finaalis. Oleme väga kurvad."