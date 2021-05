Ühe sõnumiga rassismiskandaali sattunud legendaarne Saksamaa väravavaht jäi üleöö töötuks

Skandaal sai alguse sellest, kui endine Saksamaa koondislane Aogo postitas õhtuse Manchester City ja PSG mängu järel sotsiaalmeediasse kuvatõmmise vestlusest, mis tal oli Jens Lehmanniga. Nimelt oli endine väravavaht kirjutanud talle sõnumi, kus küsis, et kas Aogo aitab mustanahalisena Sky Sportsi kvooti täiendada.

"See sõnum polnud ilmselt mulle mõeldud," kirjutas Aogo postituse juurde.

Lehmann on juhtunu pärast vabandanud. 51-aastane sakslane teatas Twitteris, et sõnumist jäi vale mulje ning ta personaalselt vabandas Aogo ees. "Aogo on Sky eksperdina tark ning tugev esineja. Ühtlasi tõstab ta Sky kvooti."