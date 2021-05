PEEP PAHVI AJAHÜPPED | Jaak Salumets: läksin trennist oksendama, mul oli nii vastik, et pidin meeste peale karjuma

Salumets räägib detailselt sellest, kuidas tal edu saavutamiseks tuli muuta mängijate mentaliteeti. Alguses püüdsid korvpallurid jooksuringi läbida bussis sõites või silla all peidus olles ja suitsu tõmmates aega parajaks teha. Ajaga aga asjad laabusid. Abi oli ka treeningutele teaduslikust lähenemisest.

„Mul on süda rahul, et ei tapnud ühtegi inimest füüsiliselt," lausub Salumest.

„Pigem tapsin mina end vaimselt. Pidin nii palju ennast tõestama ja survestama, et mõnikord läksin trennist oksendama. Mul oli vastik, et pidin meeste peale karjuma, et nad end liigutaksid. Need on telgitagused asjad, mida keegi kunagi ei näinud," tunnistab Salumets.