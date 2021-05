TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite Liiga: kes pääseb finaali? Kerget eelist omav Chelsea võõrustab Madridi Reali

Avamäng Hispaanias lõppes 1:1 viigiga. Christian Pulisic viis Chelsea juhtima, Realile tõi viigi Karim Benzema. Võõrsil löödud värava reegli tõttu on seega täna kerge eelis Chelseal. Teisisõnu, kui täna jäävad väravad löömata, on edasi Chelsea. 1:1 viik tähendaks lisaaega, kõik suuremaskoorilised viigid juba Reali edu.