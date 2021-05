Tänaku tiimikaaslane kinnitas, et kõikidel peale Neuville'i ongi Hyundaiga asfaldil raske sõita

i20 WRC-d peetakse ralliringkondades autoks, millega on just asfaldil keeruline kohaneda. Seda kinnitas ka Breen, samale probleemile on vihjanud ka Ott Tänak. Ainsana on sõidukiga sina peal Thierry Neuville .

"Samal ajal on selge, et auto töötab ja Thierry suudab sellega väga hästi hakkama saada. Tema eelis on see, et ta on juba aastaid saanud autot peenhäälestada. Teiste sõitjate jaoks on autosse hüppamine ja asjade paika loksutamine raske," lisas ta.