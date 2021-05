VIDEO | Ülivõimas elektriauto võttis ralliässal sõnad suust

"Vau. Olen sõnatu. Täitsa hull. Nautisin selle autoga sõitmist väga. Esimese korraliku kiirenduse ajal hakkasin lihtsalt naerma. Mõtlesin, et mis kurat siin toimub. Kuigi jõudu on tohutult palju, oli sellega väga lihtne sõita," kirjeldas Mikkelsen oma emotsioone videoblogis.

"Olen sõitnud autodega, millel on vähem jõudu. R5-klassi ralliauto puhul peab kogu aeg gaas põhjas olema, siin tuleb pedaali kogu aeg tunnetada, sest see on väga tundlik," lisas ta.