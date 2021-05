Rein Taaramäe loobus Tokyo olümpiast, asemele valiti mitmekülgne rattur

"Olen selle üle väga õnnelik, et saan Eestit olümpial esindada. Teadsin, et olen nn “varumees”, aga poolteist kuud tagasi, kui Kirsipuu mulle helistas, muutus asi juba reaalsemaks. Olin elevil, aga tahtsin kindla vastuse saada võimalikult kiiresti, et teha vajalikud muudatused ettevalmistuses ja ratta valikul. See on suur au ja lisab motivatsiooni treeninguteks, et maksimaalselt sõiduks valmis olla. Eesmärgiks on võimalikult hästi sõita ehk siis, kas Tanelit aidata või võimaluse korral ise midagi korda saata. Olen suhteliselt vähe sellised sõite teinud, kuigi minu maastikuratta maratonid on tihtipeale sarnase pingutusega. Olümpiavorm on samuti väga kena, täiesti uus ja värske disain ning veidi heledamad toonid võiksid kuumas kliimas abiks olla," rääkis Pruus.