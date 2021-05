Kangert on enne Girot põnevil: kuidas sujub esimene suurtuur eripärases tiimis

See kevad, õigemini laupäeval algav ja kolm nädalat kestev Giro d’Italia ehk lihtsalt Giro tuleb Kangertil varasemaist erinev. Nimelt on avastamist palju. Eelkõige on tal mõistagi esimene suurtuur uue meeskonnaga Team BikeExchange, mis olevat erakordne ja eripärane ning millega Kangert liitus suure huvi ja rõõmuga. Ning teiseks: milline näeb välja Kangert anno 2021, kui talvel käis ta põlvelõikusel ja alustas hooaega kuu hiljem.