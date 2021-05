Kaheksalapselise pere noorimana ilmavalgust näinud Canelo Álvarez sukeldus profipoksi karmi maailma juba 15-aastaselt. Seda tehes tuli loomulikult ka reegleid rikkuda. See ei takistanud teda aga poole vanemaid mehi nokautimast. Praeguseks on ta üks poksimaailma värvikamaid tegelasi. Kaunite mehhiklannade seltsi nautival 30-aastasel Álvarezel on lapsed viie erineva naisega. Poksiringis teenib ta sadu miljoneid ja mehe eesmärk on tõusta miljardäriks nii poksiringis kui ka ärimaailmas. Samal ajal meenutab ta ka oma tagasihoidlikku lapsepõlve, mil ta aitas isal tänava ääres jäätist müüa.