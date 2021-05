KOGU TÕDE MÄNGUST | Vägevad fännid, õnnepisarad, barankad ja muidugi killuke ajalugu

Pärnu Sadama meeskonna eestvedaja Johan Kärbi silmad olid pärast Rapla Utilitasega peetud poolfinaalseeria kolmandat mängu niisked. Õnnest! Pärnu võitis nende jaoks raskelt kulgenud kohtumise 67:60 ja sellega kogu seeria 3:0. Kogu oma hinge meeskonda pannud Kärp vabanes enese sõnul tohutust pingest.

„Ma elan seda asja enda sees kõige rohkem läbi ja mul on praegugi veel tõeline vibra peal. Meil on olnud raske aasta - alguses läks hästi, meist hakati mõtlema kui soosikust. Aga me pole kunagi varem selles olukorras olnud ning maksime selle eest lõivu Eesti karikavõistlustel ja Eesti Läti veerandfinaalis," lausus Kärp.