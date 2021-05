DELFI VIDEO | Robert Valge: me läheme finaali kindlasti võitma

"Saime finaalikoha ära, me nii väga tahtsime seda," sõnas õnnelik Robert Valge kohtumise järel Delfile antud videointervjuus.

Kogu seeria oli Valge arvates väga sarnane. "Kõik mängud algasid samamoodi. Me alustame alati jube kehvasti ja peame välja ronima. Ma arvan, et meil on ikkagi rohkem materjali. Suutsime nad kaitses suhteliselt kinni keerata. Neilt vaid 60 punkti."