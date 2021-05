Eesti rannavõrkpallikoondised alustavad Türgis ja Hispaanias Tokyo olümpiapileti jahti

Liisa Soomets ütleb sarnaselt Tiisaarele, et nemadki lähevad edasipääsu püüdma. “Kindlasti mängime me edasipääsu nimel. Usun, et viie sekka jõudmine on reaalne, aga endal tuleb muidugi hästi mängida,” räägib Soomets. “Minu ja Heleene vorm on hea, kindlasti parem kui varasematel aastatel, eriti just füüsilise poole pealt,” ütleb Soomets enda ja oma paarilise kohta, keda Eestis treenivad Bryan Romano Farani ja Anna-Liisa Sutt. “Väga hea oli, et saime Hispaaniasse tulla varem ning koos Juuditi ja Renatega treenida. Varem oleme sparringut saanud vähem teha, eks see ole kõige suurem küsimärk.”