FOTOD | Tennisetäht Naomi Osaka esitles enda loodud bikiinikollektsiooni

22-aastane jaapanlanna postitas sotsiaalmeediasse mõned pildid, mis annavad aimu, millise kollektsiooniga tegemist on.

Kuigi enamus fänne on Osaka bikiinipiltidest vaimustunud ning kiidavad tema ilu ja kauneid riideid, leidub ka neid, kes ei pea maailma teise reketi enesepaljastamist õigeks. Neile andis tennisetäht sotsiaalmeedias vastulöögi, kirjutades: "Mind hämmastab, kui paljud nõuavad kommentaarides, et ma jääksin oma „süütu kuvandi“ juurde ega püüaks olla keegi, kes ma pole. Te ei tunne ju mind. Olen 22-aastane ja kannan basseini ääres ujumisriideid. Miks te arvate, et võite minu riideid kommenteerida?"