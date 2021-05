Ameerika saalijalgpall: algasid Concacafi meistrivõistlused

Lõplikud nimekirjad valiti ja esitati iga liidu liikme poolt ja avaldatakse sellistena, nagu need on. CFC 2021 mänguõiguste saamiseks peavad kõik mängijad täielikult vastama kriteeriumitele, mis on kehtestatud FIFA mängijate valikureeglites. Vastavalt võistluste määrusele on lõplike koosseisude muutmine lubatud üksnes vääramatu jõu või vigastuste korral. Kõik muudatused tuleb teha enne iga meeskonna esimest alagrupimängu.