Genka Knicks vs Clippers mängu eel: iga võit ja kaotus on saanud oluliseks

Märkimisväärne on Genka sõnul Knicksi hea minek NBAs. “Ausalt öelda ma arvan, et keegi ei osanud neile sellist edu sellel hooajal ennustada,” rääkis ta.

Clippersilt oleks ta oodanud vast pisut stabiilsemat minekut. Kuigi nende positsioon pole tabelis halb, siis on see osaliselt tänu sellele, et LA Lakersil ja mõnel teisel satsil on hooajal oodatust halvemini läinud.

Meeskonnad, kellest nii palju ei oodatud, on suutnud üllatada. “Eelkõige muidugi Phoenix Suns ja viimasel ajal Denver Nuggets, kuigi teame, et Denverit ei saa kunagi alahinnata,” analüüsis Genka hooaega ja tõdes, et viimase mängu Clippers Denverile kaotas ja Denver mängib hetkel ilma ühe oma liidri, Jamal Murray’ta.

Knicks ja Clippers lähevad vastamisi meie aja järgi 9. mai õhtul.

Los Angeles Clippersis veavad mängu kaks meest: Paul Georg ja Kawhi Leonard. Viimane naases alles hiljuti vigastuspausilt ning see duo viib Genka sõnul Clippersi loodetavasti taas võidusoonele.

“Rääkisin oma NBA kommentaarides mõni aeg tagasi sellest, et Clippersi korvialune on natuke hõre. Nüüd riskiti ja võeti mängu päris pikalt vigastuspuhkusel olnud, tahaks öelda ka "parim enne möödas", all-star DeMarcus Cousins,” rääkis Genka. “Mees, kellele meeldib ka muu kõrvalt kulmu krimpsutada, nügida ja tehnilisi korjata. Aga siiani on ta ennast täitsa heast küljest näidanud.”

New York Knicksis teeb Genka sõnul elu parimat hooaeg Julius Randle. Hea näide sellest, et sa võid olla hea mängija, aga ei pruugi leida head tiimi ja rolli. Knicksis on Randle leidnud tema hinnangul oma tiimi ja oma rolli või on mees lihtsalt selle hooaja suurima arenguhüppe teinud mängija? Alati hoiab Genka pöialt ka ühele kõikide lemmikule, omaaegsele MVP'le Derrick Rosele.

NBA ametlik spordiennustuse partner on OlyBet. Eesti kossufännid saavad infot ülekannete kohta, jälgida spordiennustuse statistikat ja panustada oma lemmikutele OlyBet NBA spordiennustuse portaalis.

Tähelepanu, tegemist on hasartmänguga.