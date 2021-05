Uhke esitusega platsile naasnud Kitsing: loodetavasti olen nüüd pikemaks ajaks tagasi

"Olen väga õnnelik. See oli alles minu neljas mäng 2021. aastal," tõdes Kitsing mängujärgses videointervjuus, mis avaldati klubi kodulehel. "Mul on väga hea meel olla platsil tagasi ja loodetavasti nüüd pikemaks ajaks."

"See on naljakas kokkusattumus. Tahaksin aga loota, et nüüd on meil rohkem jõudu ja 100 punkti võiks saada normaalsuseks," lisas ta.