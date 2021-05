Spordiennustuse köögipool: kuidas tekivad spordi ümber võnked?

Šõu tekitab võnkeid

Šõu mõjutab nii populaarsust kui ka avalikku arvamust, kujundab kihlveokontorite koefitsiente, mis motiveerivad panustajaid osalema ning tekitab spordi ümber lisavõnkeid, toob OlyBet spordiennustusjuht juurde teise olulise teema, mis doominoefekti esile võib kutsuda.

Spordiennustus võitlusspordis on Dratšjovi sõnul pealtnäha lihtne, kaks meest ja 50/50 võimalus enne igat matši. Kuid reaalsus on hoopis keerulisem ja objektiivse hinnangu andmine mistahes vastasseisule on raske. Ta toob elulise näite 2017. aastast, kui vastamisi läksid kaks suurepärast UFC võitlejat ja veelgi suurepärasemat tsirkusemeistrit Mayweather ja McGregor.

Algkoefitsiendid selleks matšiks viitasid MayweatherI 90%-st võidutõenäosust, kuid rahvas sellega ei nõustunud. Lõpptulemusena jäid need pidama 77-23% ümber. “Ütlen ausalt, et tol hetkel mulle tundus Mayweatheri võidukoefitsient 1.1 kaugelt liiga kõrge ja vaatamata matši ümber lahvatanud šõule, olin täiesti veendunud, et eneseimetlejast professionaal, Mayweather, kes vaatamata kerglasele ellusuhtumisele, oli sellel hetkel maailmas siiski parim poksija, ei lase end üllatada.” meenutab Dratšjov. Kokkuvõttes nii läkski ja võimalusi ta vastasele ei jätnud. Aga vaatamata kõigele, oli matšiõhtu kihlveokontoritele stressirohke ja ärev, seda koefitsientide suure kõikumise tõttu. Kõik meelelahutuse otsijad panustasid ainult McGregorile.

Trend ehitab rööpad