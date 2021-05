Genka NBA vahekokkuvõtte: mitmed klubid on nii öelda valmis saanud

Hooaja vahekokkuvõtet tehes tõdeb Genka, et on põnev ja tihe rebimine. Põhjus võib tema sõnul olla selles, et kui sageli on NBAs klubisid, kes alles ehitavad oma tiimi, siis sellel hooajal on näha mitmeid meeskondi, mis on nii öelda "valmis saanud" nagu näiteks Philadelphia ja Milwaukee.

Lisaks on hoos tiimid, mis on kokku pandud kindla eesmärgi ja potensiaaliga minna play offidesse ja kaugemale, kui esimene ring, nendeks on näiteks Dallas, Atlanta, Heat jne.

Samuti on meeskondi, mis on kokku pandud selleks, et võita tiitel nagu Nets ja Lakers. Kuid alati on meeskondi, kes üllatavad, nagu tänavu teeb seda Suns. Või siis omakorda meeskonnad, mis suurfavoriitidele kaikaid loobivad ja näitena saab siin tuua Nuggetsi ja Portlandi. “Häid meeskondi on sellel hooajal palju ja selline kirju spekter teebki kõik hästi huvitavaks,” ütles Genka kokkuvõtvalt.

NBA ametlik spordiennustuse partner on OlyBet. Eesti kossufännid saavad infot ülekannete kohta, jälgida spordiennustuse statistikat ja panustada oma lemmikutele OlyBet NBA spordiennustuse portaalis.

Tähelepanu, tegemist on hasartmänguga!