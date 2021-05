Jari-Matti Latvala leidis Rovanperä karmis avariis ka midagi positiivset

Viies positsioon tähendab, et Rovanperä alustab kahe nädala pärast toimuvat Portugali kruusarallit viiendana ehk ta ei pea teed puhastama. "See on hea pool (õnnetuses). Tal on hea stardipositsioon, kui nüüd Portugali ja järgmistele kruusarallidele lähme," leidis Latvala WRC kodulehe vahendusel asjas positiivset.