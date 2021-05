Eesti kurlingunaiskond sai MM-il ajaloolise võidu

"Me oleme seda võitu pikalt oodanud. Meil on olnud senini väga tasavägised mängud siin turniiril ja ka valusad kaotused mängu lõppude näol," sõnas kapten Marie Turmann. "Me lihtsalt väga-väga tahtsime seda esimest võitu kätte saada. Meil on tiimina väga hea meel, et saime võidupunktid kirja. Üks on selge, võiduta me koju tagasi ei tule ja ka järelejäänud mängudes anname kõigile oma parima lahingu.”