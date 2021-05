TANEL TEIN JA VAHUR KALMRE | Kümme sammu Tartu korvpalli tõusuks. Ja sealt edasi ka ...

"1. Tartu esindusmeeskonna majandamine tuleb tuua laiemale pinnale. Selleks sobib uus, laiapõhjaline ja ühine sihtasutus, mille liikmed on Tartu ülikool, Tartu linn, sponsorid, fännid jne. Kogu kogukond.

4. Uus sihtasutus peab suutma taastada usu Tartu korvpalli. Selle usu nurgakiviks on neli tähte „Rock“, mis seostub inimestele võitva meeskonnaga ja aitab ühendada fänne.

5. Uus sihtasutus peab koostama klubi pikaajalise visiooni ja plaani, mida on võimalik

sponsoritele esitleda. See plaan peab olema ambitsioonikas, et tekitada taas ühtse

rusika efekt.