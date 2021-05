Kas Bottas peab hooaja lõpuni vastu? Mercedese insener tunnistas, et tiim pole soomlasega rahul

Viiendat aastat Mercedeses sõitev soomlane pole seni suutnud veel kogu hooaja lõikes tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile suurt konkurentsi pakkuda. Viimasel kahel hooajal on Bottas saavutanud üldarvestuses teise koha, kuid Hamiltonile on ta siiski kindlalt alla jäänud.

Ka tänavusel hooajal on Hamilton suutnud esimese kolme etapiga juba vahe sisse teha. Britt on 69 punktiga MM-sarja liider, Bottas asub 32 punktiga neljandal kohal. Viimatisel Portugali GP-l teenis Hamilton hooaja teise võidu, Bottas sai kolmanda koha.

Anonüümseks jääda soovinud Mercedese insener rääkis, et Bottase seis tiimis pole sugugi hea. "Teatud rahutus on tehases Valtteri osas tekkinud," sõnas insener Daily Mailile. "Ta pole päris sellel tasemel, mida näitas selgemini ka George Russelli sõit mullu Bahreinis." Väljaanne lisab, et soomlane ei pruugi hooaja lõpuni tiimis vastu pidada.