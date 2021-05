Guardiola enne Meistrite liiga otsustavat poolfinaali: see on raskem kui finaal

City saab koduväljakul peetavale kordusmängule minna favoriidina, sest võitis avakohtumise Pariisis 2:1.

Guardiola jaoks on tegemist juba kaheksanda Meistrite liiga poolfinaaliga, kuid finaali on ta jõudnud vaid kahel korral, kui viis nii 2009. kui 2011. aastal Barcelona Euroopa meistriks.

"Poolfinaali teine mäng on alati kõige raskem. Isegi raskem kui finaal. Võin oma kogemusest öelda, et sa mõtled kordusmängu ajal avamängu tulemusele, jahid finaalikohta ja võid ära unustada, mida pead tegema. Finaal on alati hoopis teistsugune," kommenteeris hispaanlane.

Kuigi Kylian Mbappe kohal on küsimärk, sest ta jättis nädalavahetuse kohtumise vigastuse tõttu vahele, ei mõtle Guardiola Prantsuse ründetähe puudumisele. "Ta mängib. Ma ootan seda, et ta mängiks, seda nii eelseisva mängu kui jalgpalli huvides."

"Me oleme 11 kuud sellest unistanud, et jõuda finaali. Ma ei pea kellelegi meelde tuletama, et peame kokku hoidma, olema kannatlikud, ründama, lööma väravaid ja võitma. Meil on väike eelis, kuid me peame mängima võidu peale. See on ainus võimalus," lisas Guardiola.

PSG peatreener Mauricio Pochettino ütles, et edu saavutamiseks on kõige tähtsam mängu domineerima hakata. "Peamine ülesanne on neilt pall ära võtta. Oleme meeskond, kes armastab sarnaselt Cityle palliga mängimist. Peame tegutsema visalt ja agressiivselt. Suur lahing seisab ees, see saab olema keeruline, kuid me peame olema valmis," kommenteeris argentiinlane.

Mbappe kohta ütles Pochettino, et täna teeb ta individuaalse treeningu ja homme selgub, kas ta saab väljakule joosta. "Üks päev on veel aega. Meil on aega, et vaadata ja otsustada, kas ta on meie jaoks saadaval."

Teise Meistrite liiga finalisti selgitavad kolmapäeval õhtul Londonis Chelsea ja Madridi Real. Hispaanias jäi avamäng viiki 1:1.