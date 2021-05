Tantsutiim hakkab heategevuslikul võistlusel auto eest ära jooksma

Wings or Life World Run jooks toimub tänavu kaheksandat korda ning algab igal pool maailmas samal ajal. Eesti aja järgi antakse start 9.mail kell 14:00 ning iga osaleja saab joosta endale sobivas asukohas.

Kogu tulu annetatakse täies ulatuses Wings For Life fondile, mis toetab seljaaju vigastuste uurimisvõimalusi ja inimeste ratastoolist välja aitamist.

Juba teist korda paneb ennast võistlusel proovile JJ-Street Active tiim, kes eelmisel aastal kogus üle 2500 euro ning soovib traditsiooni nüüd jätkata. Wings For Life World Run’i puhul ei ole tegemist tavapärase jooksuga, sest võistlusel puudub finiš. Kolmkümmend minutit pärast starti hakkab võistlejaid taga ajama virtuaalne püüdja-auto ning kui auto jooksja kätte saab, on tema jaoks võistlus läbi. Nii peab parim jooksja ühtlasi läbima ka kõige pikema distantsi.

Äpi kaudu saab jooksja pidevalt infot, kui kaugel auto on ning millise tempoga läheneb. JJ-Street Active tiimi liige Mari Venski võtab jooksu ette Tartus. "Ma armastan aktiivset eluviisi ja jooksmist, aga tean, et maailmas on palju neid inimesi, kes seda teha ei saa," selgitas ta.