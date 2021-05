Hispaania meedia on veerandfinaalseeria suurimaks patuoinaks ristinud 30-aastase Nikola Mirotici. Euroopa korvpallis väidetavalt kõige suuremat palka teeniv äär on seni pehmelt öeldes lati alt läbi jooksnud. „Õudusunenägu” ja „pildilt kadumine” on vaid mõned väljendid, millega kohalikud väljaanded tema esitusi kirjeldavad.

Karjääri kauneimad hetked pole ka peatreener Šarunas Jasikeviciusel, kes pidi ülivõimsa koosseisu kokku saanud Barcelona üle pika aja Euroopa kõige kõrgemasse tippu tüürima.