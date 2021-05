Nico Rosbergi kommentaar ajas Verstappeni vihaseks: seda pole vaja mulle meelde tuletada

Võistluse järel kiitis eksmaailmameister Nico Rosberg oma endist tiimikaaslast. "Lewis tegi fenomenaalse võistluse. See on isegi natuke lõbus, sest Max Verstappen peab nüüd üles ärkama, et näha, kui hea piloot on Lewis," kommenteeris Rosberg, vahendab Iltalehti.

Kuigi Hamilton lasi sõidu alguses Verstappeni endast mööda, võttis ta peagi positsiooni tagasi ja möödus seejärel ka kvalifikatsiooni võitnud Valtteri Bottasest, minnes kindlalt oma teed.

"Max peab Lewise võitmiseks tegema täiusliku võistluse. Praegu on Lewise eduseis 2:1," lisas Rosberg.

Verstappen ei varjanud, et Rosbergi sõnavõtt talle ei meeldinud. "Mul pole vaja, et Nico mulle ütleks, kui hea Lewis on. Ma tean seda ka ise piisavalt hästi. Muidu ta poleks nii mitmekordne maailmameister," lausus Verstappen.

Noor Red Bulli piloot lisas, et hooaja avaetapid on pakkunud talle tõelise naudingu, sest Hamiltoniga on väga meeldiv üks-ühe vastu võidelda. "See on olnud väga tore. Eriti kuna olukordades, kus asi võib minna päris ekstreemseks, saab kaassõitjat usaldada," kiitis Verstappen Hamiltoni.

Kolme etapi järel on Hamiltoni edu Verstappeni ees kaheksa punkti. Hooaeg jätkub juba sel pühapäeval Hispaania GP-ga.