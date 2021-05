Eesti Kardiliit esitles hooaega ja autasustas meistreid

"Meil on hea meel tutvustada eestimaist kütusemüüjat Olerex kardispordi Eesti meistrivõistluste sarja nimitoetaja ja kütusepartnerina," ütles Eesti Kardiliidu juhatuse esimees Johannes Moor. "Vaatamata veninud hooaja algusele lähevad Olerex kardispordi Eesti meistrivõistluste käima juba maikuus, kui 6-etapilise meistrisarja esimene osavõistlus sõidetakse Rapla kardirajal."

Eesti suurima kütusemüüja Olerexi tegevjuhi Piret Milleri sõnul on ettevõtte sporditoetuste fookuses noored, tulevased talendid ning kart on kogu autospordi talentide taimekasvuala. „Eesti päritolu ja omanikega ettevõttena investeerib Olerex Eestist saadud kasumi tagasi Eesti ühiskonda ja kogukonda ning kardi kui kõige perekesksema spordiala puhul ka Eesti perekonda,“ märkis Miller.

Suunaks maailmaklassid

Eesti Kardiliidu juhatus on pressikonverentsil esitletu põhjal loonud Eesti mootorispordi edendamiseks selge strateegia. Eelisarendatakse rahvusvahelise autoliidu FIA kardikomisjoni CIK-FIA võistlusklasse, mis tähendab, et tulevastel aastatel antakse Eesti meistritiitel välja ainult neis klassides.

"Eesti on just nõnda väikse elanikusrvuga riik, et spordiarengu mõttes puudub vajadus samade vanuserühmade sportlaste killustamiseks erinevate kardiklasside vahel. Meistrivõistlused toimuvad ühes vanuserühmas ja ühes kindlas klassis. Loomulikult on nn monoklassides toimuvatel võistlustel võimalus saada edaspidigi kalendrisse, kuid väärtuslik Eesti meistritiitel antakse välja üksnes CIK-FIA klasside võistlejaile," selgitas asja olemust Johannes Moor.

"Meie selgeks eesmärgiks peab olema Olerex kardispordi Eesti meistrivõistlustest luua sportlastele pinnas osalemiseks suurtel tiitlivõistlustel nagu seda on Euroopa või maailmameistrivõistlused. Seetõttu on iseenesest mõistetav, et just neis klassides viime me läbi ka koduseid võistlusi."

Pressikonverentsil erikülalisena osalenud Mercedes-AMG F1 noortetiimi liige ja aastal 2018 klassis OK-Junior Euroopa meistriks tulnud Paul Aron kommenteeris samuti liidu plaane: