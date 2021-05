Toyota tehnikadirektor tunnistas, et Hyundai rallimeeskonna poliitika ajab teda närvi

"Praegu on meil hea seis, kuid me peame ettevõttena leidma õige tasakaalu selle aasta auto ja 2022. aasta masina arendustööde vahel," ütleb Fowler DirtFishile.

Tehnikajuht on mures, et Hyundai on pannud peamise rõhu just tänavuse võistlusauto arendamisele.

"Me võiksime praeguse autoga rohkem tööd teha, kuid peame järgmise aasta masina kallal töötama. Õige tasakaalu leidmine on keeruline. Mind teeb eriti murelikuks see, et Hyundai töötab täie auruga oma praeguse auto kallal. See ajab mind närvi," tunnistab Fowler.

Tehnikajuhile valmistab peavalu ka asjaolu, et Tšiili ralli asendati tänavu Akropolise ralliga. Tšiili etapp oleks lubanud suhteliselt kiiret kruusarallit, mis oleks Toyota masinatele ilmselgelt rohkem sobinud.

"Tšiilis on nõudmised autole sarnased Soome rallile ja meil on seal varemgi hästi läinud. Meie auto on kiiretel rallidel hästi hakkama saanud, kuid jämedamal kruusal sõitmine on olnud meie jaoks keeruline," lausus Fowler. "Meil ​​on olnud tugev auto, kuid vajasime ka suuremat jõudlust. Me pole sellele piisavalt kiiresti reageerinud, mistõttu läheksin hetkel pigem Tšiilisse kui Kreekasse. Tiitlilootustele mõeldes olnuks meie võimalused Akropolise rallita paremad, arvestades, millist arendustööd Hyundai on teinud."

Autoralli MM-sari jätkub 20. mail algava Portugali etapiga.