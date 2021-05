DELFI VIDEO | Meistrite liigasse pääsenud Märt Tammearu: eks minu mänguaeg sõltub nii minust kui treenerist

"Selline võimalus tekkis tänu minu agendile. Ta suhtles klubiga ja andis mulle sellest teada. Põhimõtteliselt kohe, kui teada saime, otsustasime, et läheme selle tehinguga edasi ja vaatame, kuhu jõuame. Läks nii hästi, et nad olid sellega nõus ja saigi leping tehtud," kommenteeris 20-aastane Tammearu Roeselare Knackiga liitumist. "See on väga professionaalne klubi, nii treeningute mõttes kui korralduse ja kõige poolest. Ja nad mängivad ka Meistrite liigat, mis on väga kõva sõna."