DELFI VIDEO | Uue koduklubi leidnud Eesti koondise debütant Valentin Kordas lubab mänguaja eest võidelda

Kordas mängis lõppenud hooajal diagonaalründajana, varem on ta olnud nurgaründaja. Millisel positsioonil hakkab ta mängima Tartus?

"Ma arvan, et hakkan mängima ikkagi diagonaali, aga kui võistkonnal on vaja, saan ka nurgaründajana mängida," sõnas Kordas Delfile antud intervjuus. Ta tunnistas, et tunneb end võrdselt hästi mõlermal positsioonil.