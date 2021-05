FIS plaanib Norra suusatajate arvel kokkuhoidu, eestlased peaksid võitma

FIS jagab maailma karikasarja nädalavahetuste eest toetusi 15-le parimale mehele ja naisele, makstes kinni nende reisimise ja kohapealse majutamise kulud. Rahasaajate nn punane grupp on koostatud eelmise hooaja MK-sarja tulemuste põhjal. Sellise toetusmeetme eesmärgiks oli siiani, et maailma parimad suusatajad oleksid igal võistlusel stardis.

Nüüd soovib FIS punase grupi toetussüsteemi muuta, sest sellest rahast suur enamus läheb Norra koondislastele.

"Me ei saa Norra vastu võidelda, kuid praegune süsteem ei toimi. Me peame toetama neid riike, kes seda vajavad ja kellel pole võimalust reisimiseks. Kui süsteem ei toeta neid, kes seda vajavad, siis on midagi valesti," sõnas FISi võistlusdirektor Pierre Mignerey Norra ajalahele VG.

Eelmise hooaja alguses oli Norral punases grupis 12 sportlast, Rootsil kuus, Venemaal neli ja Soomel kolm. Näiteks suur suusariik Saksamaa polnud üldse esindatud ja jäi toetuseta.

"Süsteem pole õiglane, sest see ei toeta neid, kes seda kõige enam vajavad. Seega peame midagi muutma," lisas Mignerey.

Soome murdmaakoondise peatreener Teemu Pasanen on raha võrdsema jagamise poolt. "Peame reegleid muutma, et väiksemad riigid saaksid rohkem (toetust). See pole hea, et need riigid peavad ise kõik kinni maksma. Pole õige, et need koondised, kus pole punases rühmas sportlasi, ei saa midagi," kommenteeris Pasanen.

Norra suusakoondise koordinaator Ulf Morten Aune ütles VG-le, et Norra on põhimõtteliselt muutuste poolt, kuid tahab enne kinnitust, et see raha läheb õigesse kohta. Kõigile võrdse summa andmist norralased kindlasti ei toeta.

"Pole mõtet võtta raha suurematelt (suusariikidelt), kui see teisi ei aita. Me ei anna raha ära, teadmata, kuidas seda jaotatakse. See, et kõik saavad võrdselt 20 000 Norra krooni (umbes 2000 eurot), ei too kellelegi kasu," ütles Aune.

Viimastel hooaegadel on FISi punase grupi toetus olnud VG andmetel keskmiselt 50 000 eurot ühe MK-sarja nädalavahetuse kohta.