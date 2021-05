FOTOD | Eesti võrkpallimeeskond alustas ettevalmistust Euroopa Kuldliigaks 22 mängijaga

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja, lisaks on koha finaalturniirile taganud korraldaja. Kui korraldaja peaks oma alagrupis esimeseks tulema, tagab koha finaalturniiril ka kõigi alagruppide võrdluses parim teise koha saanud võistkond. Kuldliiga kaks paremat taganuks koos korraldaja Portugaliga koha FIVB Challenger Cupil, et võidelda koha eest Rahvuste Liigas, ent FIVB otsustas koroonaviirusele viidates Challenger Cupi sel aastal mitte korraldada.

Peatreener Cédric Énard tahab ka Kuldliigas saavutada head tulemust ja ei võta seda kui vaid ettevalmistust sügiseseks EM-finaalturniiriks. “Kuldliiga pole pelgalt EMiks valmistumine, minu eesmärk on ka siin head tulemust saavutada. See on tähtis võistlus ja ma lähen igat mängu võitma,” ütles juhendaja.

“Kolm esimest nädalat on minu jaoks samuti väga olulised, saame üle pika aja koos tööd teha ja mul on hea meel kõiki mehi näha. Mängijate hetkevormi osas on raske midagi öelda, eks esimesed nädalad ja kontrollmängud Lätiga annavad ses osas parema pildi. Saame kolm nädalat 22 mehega tööd teha ja loodan, et suudame esimesteks mängudeks saavutada korraliku vormi,” lisas Énard.