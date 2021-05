Kahekordne olümpiavõitja praagiti Norra olümpiakoondisest välja

29-aastane norralanna kinnitas seda uudist Norra rahvusringhäälingule NRK.

"Esmalt tahan öelda, et olen väga pettunud, üllatunud ja alla andnud. Loomulikult pole rahvusmeeskonda kuulumine inimõigus. Kuid mind häirivad protsessid ja viis, kuidas asju on aetud," ütleb Haga ja jätkab: "Muidugi teadsin, et see võib juhtuda. Kuid ma ei arvanud tegelikult, et see tänavu nii läheb, sest minu arvates on mul olnud pärast haigusest taastumist piisavalt head rahvusvahelised tulemused."

"Nad selgitasid, et tahavad koondises näha rohkem sprintereid. Ma mõistan seda, kuid mulle tundub, et nad käituvad nagu eravõistkond. Tundub nagu nad seaks prioriteete oma suva järgi. Ma arvasin, et Norra suusaliit peaks üritama hoolitseda nende suusatajate eest, kellel on rahvusvaheliselt parimad tulemused," lisas Haga kriitiliselt. Norralanna võitis eelmisel olümpial kulla 10 km vabatehnikasõidus ja teatesõidus.

Norra koondise treenen Ole Morten Iversen keeldus kommentaarist, sest koondise kinnitamine toimub alles teisipäeval. Enne seda ei tahtnud ta sõna võtta.

Lisaks Hagale on koondisest välja jäetud teinegi Pyongchangi olümpiavõitja. Samuti teatesõidus kulla võitnud Didrik Tønseth ei kuulu uuel hooajal samuti rahvuskoondisse.

29-aastane Tönseth kuulus Norra koondisesse seitse aastat, kuid viimane hooaeg jäi tal terviseprobleemide tõttu sisuliselt vahele. Mis norralast täpselt vaevas, pole siiani päris selge.

"Sain aru, et see võib nii minna. Kuigi otsus polnud üllatav, on see minu jaoks raske," ütles Tönseth koondisest väljaarvamise kohta.