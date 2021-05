Surmanuhtlus ootab? Abielus poksistaar tappis jõhkralt oma raseda armukese

Rodrigueze surnukeha leiti pealinna San Juani lähedal lahest. Pärast surnukeha tuvastamist andis Verdejo end ise politseile üles. Poksiässa süüdistatakse vabaduse võtmises, tapmises ning lisaks veel ka sündimata lapse tapmises. The New York Times kirjutab, et Verdejot võib süüdimõistmise korral oodata surmanuhtlus.

Vastavalt FBI süüdistusele lõi Verdejo armukesele rusikaga näkku. Seejärel süstis talle seni teadmata ainet. Edasi sidus ta Rodrigeuze käed ja jalad traadiga kinni ning kinnitas naise külge ka raskuse. Kohaliku aja järgi neljapäeval kell 8.30 viskas Verdejo naise keha ookeani. Sillal seistes tulistas Verdejo naise suunas veel mitu lasku. Rodrigueze surnukeha leiti laupäeval ning tema isik tehti kindlaks pühapäeval.

Rodrigueze perekonna teatel ootas naine just Verdejo last. „Verdejo ähvardas juba eelnevalt minu tütart ja tahtis, et ta aborti teeks. Ta pidas last ohuks oma karjäärile ja pereelule,“ sõnas hukkunu ema Keila Ortiz.

Verdejo on abielus kohaliku sotsiaalmeediatähe Eliz Marie Santiagoga. Paaril on kaheaastane tütar. Praeguseks on politsei poolt üle kuulatud ka Santiago.

Verdejo jõudis amatöörina 2012. aasta Londoni olümpiamängudele, kus ta sai kergkaalus viienda koha. Verdejo teekonna OM-kullale katkestas hilisem olümpiavõitja Vassili Lomatšenko, keda peetakse praegu maailma üheks paremaks profipoksijaks.

Seejärel siirdus Verdejo profileeri, kus tema kontol on 27 võitu (neist 17 nokaudiga) ning kaks kaotust. Verdejot on hinnatud nii kõrgelt, et ta on sõlminud lepingu poksimaailma kõige legendaarsema promotsioonifirmaga Top Rank.