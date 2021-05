BASKET TV | BC Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers: mu unistus oli võita Eesti-Läti Korvpalliliiga ka Eesti meeskonnaga

Kuigi PAF Korvpalli Meistriliiga otsustavad mängud on veel ees, siis võtsime Štelmahersiga lõppeva hooaja kokku. Arvestades, et pärast eelmist hooaega polnud Kalev/Cramo juhtkond üldse kindel, kas VTB liigas jätkatakse ja ees ootas eelarve kärbe on 10.koht suurepärane tulemus. Samas play-offist jäi natuke puudu.