KHL-i klubi peatreener avaldas põhjused, miks nad Robert Roobale pakkumise tegid

Aastaid Soome kõrgliigas Jyväskylä JYP-is mänginud Rooba sõlmis üheaastase lepingu Venemaa klubi Tšerepovetsi Severstaliga. Klubi peatreener Andrei Razin andis intervjuu Rus Delfile, kus selgitas, miks klubi soovis just Roobaga võistkonda täiendada.

"Mõistagi äratas tema statistika tähelepanu - ta lõi hooajaga 30 väravat. Me jälgisime tema mänge ja kogusime statistikat," sõnas Razin. "On näha, et ta ei löö ainult 30 väravat hooajaga, vaid töötab ka kaitses. Ta mängib distsiplineeritult," sõnas Razin, kes kiitis ka mehe iseloomu. "Uurisime tausta, ta on hea inimene, kes aitab ka Eesti hokiliitu."

Razini sõnul on hea iseloom väga oluline. "On tähtis, et inimene on hea, mitte külalistöötaja - me kutsume niimoodi isikuid, kes siia ainult raha pärast tulevad."

Koos Roobaga liitusid klubiga ka rootslased Robin Press ja Jacob Stenqvist. Severstali peatreeneri sõnul rääkis Rooba kasuks ka asjaolu, et tema leping pole väga kulukas. Nimelt on KHL-is reegel, et välismängijate palk peab kohalike omast suurem olema. "Tema leping pole päris sama nagu leegionäridel KHL-i tipptiimides. See oli meie jaoks oluline tegur. Tema palk on umbes sama, mis venelastel. Praegu on väga raske leida 23-27 aastast kohalikku mängijat. Seetõttu otsisime kvaliteetset, aga mitte väga kallist välismängijat, kes mahuks meie eelarvesse."

Missugust rolli hakkab Rooba Severstalis mängima? "Meil on kaks valikut, et millises viisikus teda mängitame, aga ma ei sooviks sellest praegu rääkida. Kõik võib veel koosseisude osas muutuda," sõnas peatreener. "Suur pluss oli ka see, et ta oskab vene keelt. Meil on muidu sloveen Adam Liška, kes on vahelüli venelaste ja välismaalase vahel ning tõlgib asju inglise keelde. Mina ise ei oska inglise keelt paraku perfektselt."