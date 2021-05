VIDEO | Venemaa vormelipiloot ajas Portugali GP ajal sõidu liidri närvi: idioot!

Sõitu neljandalt kohalt alustanud Perez, kes vahepeal hoidis liidrikohta, oli ühel hetkel Mazepinile ringi sisse sõitmas. Haasi sõitja ei lasknud aga koheselt mehhiklast mööda ning keeras raja kolmandas kurvis auto Red Bulli omale peale. Nii pidi Perez pidurdama, et vältida kokkupõrget. Otseülekandest oli kuulda, kuidas Perez seejärel tiimiraadios Mazepinit "idioodiks" kutsub.

Mazepin sai kohtunikelt viiesekundilise ajakaristuse. F1 võistlusdirektori Michael Masi sõnul sai Mazepin karistada just ohtliku olukorra tekitamise, mitte siniste lippude eiramise eest. "See oli rohkem selle eest, et ta ei suutnud esimesel võimalusel eest tulla ning põhjustas selle tulemusena peaaegu avarii," vahendas Daily Mail Masi sõnu.

Exato momento quando Mazepin segurou Sergio Pérez e desrespeitou a bandeira azul.



Essa manobra do russo tirou cerca de 3 segundos do Checo, que quebraram ainda mais a estratégia de corrida. #SergioPerez #PortugueseGP #ChecoRedBu11 pic.twitter.com/EeiwljRoZe — Sergio Pérez Brasil 🇧🇷🇲🇽 (@SChecoPerezBR) May 2, 2021

Mazepin vabandas Perezi ees

"See oli väga napikas olukord. Arvasin, et ta näeb mind," rääkis Perez sõidu järel F1 kodulehe vahendusel. "Ta vabandas pärast sõitu. Ta põhimõtteliselt ei näinud mind, ehkki arvasin, et ta näeb."

"Asi on väga lihtne, see oli puhas minu viga," tõdes Mazepin. "Ma ei saanud meeskonnalt korralikku hoiatust, kuid see pole vabandus. See oli minu süü ja vabandasin juba Sergio ees."

Ka kohtunike aruandes seisis, et Mazepin ei saanud meeskonnalt õigel hetkel raadio teel hoiatust Perezi osas. Süüst see venelast siiski ei vabastanud.

Mazepin lõpetas sõidu 19. kohal. Perez teenis etapilt neljanda koha punktid.