Leo Higuita: muutsin kardinaalselt oma elu

Leo, olime väga üllatunud, kui saime teada, et olete taimetoitlane. See pole kasahhide ja brasiillaste puhul tavapärane. Millal alustasite? Miks?

Iga aasta püüan leida midagi, mis aitab minu organismi. Ma pole enam noor, seega otsin variante, mis pikendaksid minu karjääri spordis ja leidsin veganluse. See aitab kaasa organismi kiirele taastumisele, vere puhastamisele. Alguses oli väga raske, sest organism peab kohanema, kuid nüüd on kõik korras. Alguses kaotasin veidi lihasmassist, kuid nüüd on juba kõik tagasi. Jah, Kasahstani ja Brasiilia jaoks on see tavatu, kuid praegu on paljud sportlased samasugusel dieedil.

Paljud kritiseerivad jalgpallureid, kes ei söö liha, kuna see viib traumadeni. Kas te seda ei karda?

Risk on muidugi olemas. Nagu ma ütlesin, olin alguses nõrk, kaotasin lihastes. Seetõttu peab sellist üleminekut järk-järgult tegema. Mul vedas: tol ajal olin trauma saanud ega treeninud koos poistega. Treenisin üksi, käisin ainult jooksmas ja tegin trenažööridel trenni, mul polnud kontakte, kokkupõrkeid. Jah, on olemas palju spetsialiste, kes on veganluse vastased. Kuid ma arvan, et see on igaühe eraasi ja usk. Mina usun veganlusse ja praegu see aitab mind.

Teil on olnud isegi kokandussaade …

Jajah, võtsin osa kokandussaatest ja valmistasin seal taimetoitu (naerab). Tegin hernest, riisi ja herneburgerit – ei mingit liha.

Te pole noor mängija. Kas lisaks toitumiskavale muutsite midagi ka treeningutes, režiimis?

Oojaa, tean, et vananen ja aastatega jõud kaob. Seetõttu on oluline lihastega tööd teha. Paar korda hooaja jooksul teeme poistega treeningutes pausi ja teen füüsilise võimekuse testi, traumatundlikkuse testi. Treenerid aitavad mind väga palju: terve hooaja olen ilma traumadeta läbi saanud, see on väga suur hulk mänge! Muidugi, kord valutab siit, kord sealt. Kuid see on meie jaoks normaalne, oleme juba harjunud (muigab). Kõige tähtsam on see, et traumasid pole ette tulnud.

Rääkige täpsemalt oma treeningutest. Kui palju aega need võtavad?